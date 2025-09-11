Polícia prende quadrilha suspeita de furtar gado no Norte Pioneiro

Uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil prendeu quatro homens suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em furtos de gado no Norte Pioneiro do Paraná, na noite de terça-feira (9), por volta das 22h, na PR-531, entre Ibaiti e Arapoti.





De acordo com a polícia, os suspeitos já eram investigados por pelo menos três ocorrências semelhantes em 2025 em Pinhalão (22 de agosto), Pitanga (07 de agosto) e São Jerônimo da Serra (18 de abril). O grupo utilizava um Fiat Uno branco e um caminhão amarelo com carroceria boiadeira para transportar os animais.

Na ação, o caminhão foi interceptado carregado com 20 bovinos furtados naquela mesma noite, avaliados em cerca de R$ 70 mil. Também foram apreendidos os dois veículos usados pelos criminosos e cinco celulares.





Os animais foram devolvidos aos proprietários, e os quatro detidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ibaiti, onde permanecem à disposição da Justiça.