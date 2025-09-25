Pesquisar

Associação criminosa

Polícia prende três homens que tentavam furtar fiação em Alvorada do Sul

Redação Bonde com PM
25 set 2025 às 09:03

Foto: Divulgação/PM
Os políciais do 30° BPM (Batalhão de Polícia Militar) prenderam na tarde desta quarta-feira (24) três homens por associação crimonosa ao tentarem furtar cabos de internet em Alvorada do Sul (Região Metropolitana de Londrina). De acordo com a corporação, a polícia recebeu informações de que os suspeitos estariam 'analisando' cabos de fibra ótica na rede de posteamento da cidade. Os homens não eram conhecidos por profissionais de empresas voltadas ao forcecimento de internet.


No local, a polícia encontrou os homens dentro de um carro equipado com escadas, ferramentas e uniformes de empresa. Ao serem questionados pelos agentes, eles não souberam responder qual prestadora de serviço teria dado a autorização para a verificação e remoção da fiação.

Diante da dificuldade de checagem a veracidade das informações prestadas, eles foram encaminhados à delegacia, onde foi apurado que os homens estavam envoldos em crimes de furto qualificado. O veículo também era fruto de furto na região. Ele foram presos e autuados por associação criminosa. 



furto Furto de fiação elétrica tentativa de furto associação criminosa Bela Vista do Paraíso
