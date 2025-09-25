Polícia prende três homens que tentavam furtar fiação em Alvorada do Sul

Os políciais do 30° BPM (Batalhão de Polícia Militar) prenderam na tarde desta quarta-feira (24) três homens por associação crimonosa ao tentarem furtar cabos de internet em Alvorada do Sul (Região Metropolitana de Londrina). De acordo com a corporação, a polícia recebeu informações de que os suspeitos estariam 'analisando' cabos de fibra ótica na rede de posteamento da cidade. Os homens não eram conhecidos por profissionais de empresas voltadas ao forcecimento de internet.





No local, a polícia encontrou os homens dentro de um carro equipado com escadas, ferramentas e uniformes de empresa. Ao serem questionados pelos agentes, eles não souberam responder qual prestadora de serviço teria dado a autorização para a verificação e remoção da fiação.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Diante da dificuldade de checagem a veracidade das informações prestadas, eles foram encaminhados à delegacia, onde foi apurado que os homens estavam envoldos em crimes de furto qualificado. O veículo também era fruto de furto na região. Ele foram presos e autuados por associação criminosa.









BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.



