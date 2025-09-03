Polícia procura cinco foragidos por estupro de crianças e adolescentes em Londrina

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) divulgou, nesta quarta-feira (3), fotos de cinco foragidos por estupro de vulnerável em Londrina. De acordo com a delegada Kelly Brasil, do Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes), todas as vítimas tinham entre 4 e 15 anos de idade e mantinham relação familiar ou de amizade com os suspeitos.





Um dos procurados é Luis dos Santos Paiva. Conforme a delegada, o homem abusou sexualmente da própria afilhada por três anos, quando ela tinha entre 6 e 8 anos de idade. Ele morava na casa ao lado da vítima.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Ela relatou os abusos cometidos para a avó, que iniciaram em 2022 e ocorreram até 2025. Posteriormente, a família acionou a polícia. Ele era vizinho da vítima e padrinho e cometia os abusos desde que ela tinha 6 anos de idade. Desde a denúncia, feita em março, começamos as investigações, mas quando saiu o mandado de prisão preventiva, em abril, ele já havia fugido e não o localizamos", explica Brasil.





Para a delegada, os pais e responsáveis devem ficar atentos às pessoas que têm contato direto com as crianças, visto que os casos são parecidos e evidenciam a consumação do crime por conhecidos. "Os abusos aconteciam na casa do autor, que era de confiança da família. Eles frequentavam a casa dele diariamente, momento que aproveitava para praticar os abusos. A maioria dos casos é parecida."

Publicidade





Claudio Ribeiro dos Santos também está na lista de foragidos. Segundo a denúncia, ele teria molestado sexualmente as duas netas da sua esposa, entre 2017 e 2025. Os abusos aconteciam na casa do idoso. Ele começou a ser investigado em março, mas é considerado foragido da polícia desde maio. Uma das crianças tinha 9 anos quando começou a ser abusada e a outra apenas 4.





A Polícia Civil também procura Lourival de Almeida. Segundo a delegada do Nucria, ele violentou a enteada de 15 anos. O crime teve início assim que a vítima entrou na puberdade. Após a denúncia, a irmã da adolescente, hoje já maior de idade, também afirmou ter sido molestada.

Publicidade





"Ele tinha, inclusive, abusado de outra irmã dela, que saiu de casa por conta dos abusos. Ela não tinha denunciado até então e só contou após saber do caso da irmã. Novamente, destaco a familiaridade dos casos, pois sempre os abusadores têm um grau familiar ou de intimidade muito próximo com as vítimas. Eles usam a confiança dos familiares", salienta Brasil.





Além dos três já citados, o Nucria também está à procura de Neif Pedroso Leal e Paulo dos Santos Souza. O primeiro teria violentado a própria sobrinha de 8 anos e o segundo abusado de duas meninas de 8 e 13 anos enquanto a mãe das crianças prestava serviço como diarista na casa dele.

Publicidade





A delegada destaca, em entrevista ao Portal Bonde nesta quarta-feira (3), a importância de denúncias feitas pela população para encontrar todos os foragidos. Para ela, a PM (Polícia Militar) é uma grande aliada e deve ser solicitada com prioridade pelos denunciantes.





"É importante denunciar sempre para a Polícia Militar, porque eles estão na rua e esses homens já estão com mandado [em aberto]. Se alguém os vir, acione os militares na hora que eles se deslocarão. Serão muito mais efetivos que a Polícia Civil", diz.





Confira abaixo as fotos dos procurados:



