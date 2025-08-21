Polícia procura homem que coagiu filha a produzir vídeo íntimo em Rio Branco do Sul

A Polícia Civil do Paraná prendeu duas mulheres pelos crimes de coação, divulgação e armazenamento de pornografia infantojuvenil, além de associação criminosa e ameaça. A ação aconteceu nesta quinta-feira (21), em Rio Branco do Sul (Região Metropolitana de Curitiba). Um homem está foragido. Ele é pai de uma das vítimas e companheiro de uma das investigadas e não foi localizado durante o cumprimento dos mandados de prisão preventiva. As duas mulheres foram capturadas em Curitiba e em Cerro Azul.





As investigações foram iniciadas após uma denúncia de ameaça feita pela mãe das vítimas, com 13 e 16 anos na época. Segundo o relato, ela teria sido coagida pelo indivíduo com a divulgação de material pornográfico envolvendo as menores.





De acordo com o delegado da PCPR Gabriel Fontana, a apuração policial revelou que o primeiro vídeo teria sido gravado sob coação, após o pai de uma das vítimas ter obrigado as meninas a produzirem conteúdo íntimo entre si. O registro ocorreu em outubro de 2024.





“As vítimas eram sistematicamente coagidas pelos investigados a produzirem vídeos de cunho pornográfico entre si e com terceiros, sob a imposição de uma meta diária de produção”, explica.

Após um tempo, as ameaças se intensificaram, incluindo a divulgação do conteúdo e a invocação de um suposto contexto de "seita" para coagi-las a cumprir as exigências.

Em uma ocasião, a falta de cumprimento da meta diária resultou na efetiva divulgação dos vídeos nas redes sociais.





Durante as buscas domiciliares cumpridas nesta quinta-feira, foram apreendidos aparelhos celulares que serão periciados pela Polícia Científica.

As investigações continuam em andamento, visando à identificação de outras possíveis vítimas e de demais envolvidos na atividade criminosa. A PCPR segue em diligências a fim de capturar o foragido.





Como denunciar





Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.





