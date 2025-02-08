Polícia Rodoviária apreende 5,5 kg de maconha Dry após perseguição em Sertaneja

Uma operação de fiscalização de alcoolemia do BPRv (Batalhão da Polícia Rodoviária) em Sertaneja (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta sexta-feira (7), terminou com a apreensão de 5,5 kg de maconha do tipo Dry, uma variante da droga de alto valor no mercado. O prejuízo estimado para o tráfico é de R$ 150 mil.





A ação aconteceu na PR-323, quando policiais deram ordem de parada a um veículo Renault Sandero. No entanto, os ocupantes do carro desobedeceram e iniciaram uma fuga em direção ao estado de São Paulo. Durante a perseguição, o veículo colidiu contra placas de sinalização da rodovia.

Após o acidente, os suspeitos tentaram se livrar de uma mochila, onde estavam os tabletes da droga. Questionados, os dois homens informaram que receberiam R$ 10 mil pelo transporte do entorpecente.





Ambos foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Cornélio Procópio, onde responderão pelo crime de tráfico de drogas.



