Estimada em R$ 150 mil

Polícia Rodoviária apreende 5,5 kg de maconha Dry após perseguição em Sertaneja

Redação Bonde
08 fev 2025 às 10:37

BPRv
siga o Bonde no Google News!
Uma operação de fiscalização de alcoolemia do BPRv (Batalhão da Polícia Rodoviária) em Sertaneja (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta sexta-feira (7), terminou com a apreensão de 5,5 kg de maconha do tipo Dry, uma variante da droga de alto valor no mercado. O prejuízo estimado para o tráfico é de R$ 150 mil.


A ação aconteceu na PR-323, quando policiais deram ordem de parada a um veículo Renault Sandero. No entanto, os ocupantes do carro desobedeceram e iniciaram uma fuga em direção ao estado de São Paulo. Durante a perseguição, o veículo colidiu contra placas de sinalização da rodovia.

Após o acidente, os suspeitos tentaram se livrar de uma mochila, onde estavam os tabletes da droga. Questionados, os dois homens informaram que receberiam R$ 10 mil pelo transporte do entorpecente.


Ambos foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Cornélio Procópio, onde responderão pelo crime de tráfico de drogas.


Sertaneja Polícia militar de Londrina Policial policia dry maconha
