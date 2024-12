Polícia Rodoviária Estadual apreende mais de duas toneladas de maconha em Rolândia

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) apreendeu, na noite desta terça-feira (10), mais de duas toneladas de maconha em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina).





A apreensão aconteceu quando uma equipe abordou um caminhão baú em frente ao Posto Rodoviário. Após conversarem com o motorista do veículo e verificarem o compartimento de cargas, os policiais encontraram 62 caixas com tabletes de maconha, que somaram 2.048 quilos.

O condutor do caminhão disse que carregou as caixas em Maringá, no Noroeste do Paraná, mas que não sabia do conteúdo. A droga apreendida, assim como o motorista, foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil.