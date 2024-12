Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 200 quilos de cocaína na região de Londrina

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, nesta terça-feira (3), mais de 200 quilos de cocaína em Pitangueiras, na região de Londrina, no Norte do Paraná.





A apreensão aconteceu depois que os policiais rodoviários abordaram um motorista de uma carreta, que trafegou pela BR-376 e foi encontrado na PR-547. No momento da abordagem, o condutor se mostrou nervoso e tinha dúvidas sobre a propriedade do veículo.

A reação do motorista motivou uma busca na carreta. Foi nesse momento que os agentes encontraram um fundo falso no teto da cabine do caminhão. No interior havia uma série de tabletes de cocaína, além de haxixe.





Após a pesagem na Delegacia, os entorpecentes totalizaram 216,1 quilos de cocaína e 5,25 quilos de haxixe.





Diante da situação, o condutor da carreta foi preso por tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Astorga.