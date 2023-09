Polícia Rodoviária Federal apreende uma tonelada de maconha em Iporã

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na manhã desta quinta-feira (31) em Iporã, no Noroeste do Estado do Paraná, uma tonelada de maconha que seria entregue em Umuarama.





A equipe da PRF abordou um motorista de caminhão que saía da fronteira e localizou embaixo de uma carga de sucata de metal um fundo falso na carroceria. O caminhão estava com placas clonadas.

Ao acessarem o compartimento, os policiais localizaram uma tonelada da droga na forma de tabletes, pacotes de haxixe e skunk.





O condutor, de 29 anos e morador de Luziânia/GO, informou aos policiais que pegou o caminhão já carregado em Mundo Novo/MS e levaria até a cidade de Umuarama.





O motorista do caminhão poderá responder pelos crimes de tráfico de drogas, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e associação para o tráfico.