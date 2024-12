Polícia Rodoviária Federal informa a liberação da BR-277, na Serra da Esperança, em Guarapuava

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou, na noite desta quinta-feira (12), que a BR-277, no trecho da Serra da Esperança, em Guarapuava, no Centro-Sul do Paraná, foi liberada para o tráfego de veículos após cinco dias de interdição.





A liberação aconteceu após autorização do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), que realizou as intervenções necessárias para garantir a segurança dos usuários da rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal reforça a importância de os motoristas realizarem seus deslocamentos com atenção redobrada no local, sempre respeitando a sinalização e as normas de segurança.





Ainda, cabe destacar que há trechos da rodovia com liberação parcial de faixa, que estão devidamente sinalizados e sendo monitorados pela equipe técnica do DNIT, porém, ainda não há previsão para a liberação total desses trechos, reforçando a necessidade de atenção redobrada por parte dos motoristas.





A PRF reforça para que os usuários devem obedecer a sinalização estabelecida ao longo da via, em especial aos quilômetros 305 e 315, onde uma das faixas permanece interditada, porém fluindo nos dois sentidos.