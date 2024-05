Polícia Rodoviária Federal inicia Operação Corpus Christi no Paraná nesta quarta-feira

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) vai iniciar, nesta quarta-feira (29) a Operação Corpus Christi 2024 no Paraná. Com cinco dias de atividades operacionais, a operação termina no domingo (2).





Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a operação tem como objetivos reduzir a violência no trânsito, promover mobilidade nos corredores logísticos, potencializar ações de educação para o trânsito e intensificar ações que promovam a livre circulação durante todo o período da operação.

A PRF vai direcionar o foco para as condutas que matam no trânsito, como as ultrapassagens em locais proibidos e os atropelamentos de pedestres, assim como a mistura de bebida alcoólica e direção, as velocidades excessivas, o uso do celular, além de um cuidado especial com a utilização do cinto de segurança e dos dispositivos de retenção para crianças.





Motociclistas também farão parte das fiscalizações.

ULTRAPASSAGENS IRREGULARES E ATROPELAMENTOS





Um levantamento realizado em cima de colisões frontais (resultantes de ultrapassagens mal sucedidas em locais proibidos) e atropelamentos de pedestres registrados em maio de 2023 e de 2024, nas rodovias federais paranaenses, aponta crescimento no número de vítimas mortas em decorrência desses tipos de acidente, conforme tabela:



