Policiais, agente carcerário e detento são condenados por se aliarem para aplicar golpes no Paraná

A Justiça condenou cinco homens denunciados pelo Ministério Público do Paraná em Quedas do Iguaçu pelos crimes de organização criminosa, concussão, peculato, porte irregular de arma de fogo e falsidade ideológica. Os condenados são três agentes da Polícia Civil (um delegado, um investigador e um escrivão), um agente de cadeia e um detento que estava preso no Setor de Carceragem Temporária da Delegacia de Polícia da cidade.





Os fatos foram apurados a partir de investigação do MPPR conduzida pelo Núcleo de Francisco Beltrão do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), no âmbito da Operação Regalia, deflagrada em fevereiro de 2021.

Foi verificado que os policiais, na companhia do agente de cadeia, faziam a abordagem de agricultores e empresários da região, sob o pretexto de averiguar supostos crimes ambientais, e efetuavam a apreensão de itens como madeira e baterias de máquinas agrícolas.





Quando as vítimas iam à Delegacia para o registro da “ocorrência”, eram recepcionadas pelo detento, que se passava por fiscal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) ou por policial e exigia valores para não instaurar inquérito e devolver os bens apreendidos – no processo, são indicados cinco agricultores que foram coagidos pelos denunciados.

As penas variam de 12 a 33 anos de reclusão e os réus ainda devem ressarcir as vítimas em R$ 100 mil e pagar indenização por danos morais coletivos de R$ 300 mil.