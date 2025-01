Policiais apreendem mais R$ 7 milhões em pasta base de cocaína no Noroeste do Paraná

A PF (Polícia Federal) e a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) apreenderam, na tarde deste domingo (12), mais de 100 quilos de pasta base de cocaína em Cruzeiro do Oeste, no Noroeste do Paraná.





A Polícia Rodoviária Estadual informou que, após receber informações da Polícia Federal, abordou uma carreta suspeita de transporte de entorpecentes na PR-323, no KM 278, em frente ao Posto Rodoviário de Cruzeiro do Oeste.

Com o apoio dos cães do Batalhão de Polícia Rodoviária, os agentes vistoriaram o veículo, que vinha do Mato Grosso do Sul com uma suposta carga de farejo de soja, e encontraram diversos tabletes da droga na cabine, que somavam 104,7 quilos.





Diante da localização do entorpecente, o condutor da carreta admitiu estar transportando pasta base de cocaína e disse ter passagens pelo crime de estelionato e tráfico de drogas no Mato Grosso do Sul e no Paraná.





Com isso, o motorista foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra, assim como o veículo apreendido. O prejuízo estimado ao tráfico de drogas é de R$ 7,7 milhões