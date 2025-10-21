Policiais cumprem 90 mandados na região de Londrina e mais três estados

Mais de 350 policiais civis estão nas ruas desde a manhã desta terça-feira (21) para cumprir 90 mandados judiciais expedidos no âmbito de uma operação contra organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e corrupção ativa. Iniciada em Jacarezinho, a operação teve cumprimento de ordens judiciais em Londrina, Cambé e Jataizinho, além de Santo Antônio da Platina (Norte), Paranavaí (Noroeste) e nos estados do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e São Paulo.
Entre os mandados expedidos pela Justiça estão 42 de prisão, 48 de busca e apreensão e o sequestro de 11 veículos avaliados em cerca de R$ 1,8 milhão, além de quatro imóveis residenciais, dinheiro em espécie e bloqueio de valores em contas bancárias. As medidas têm como objetivo enfraquecer financeiramente a organização e interromper as conexões que sustentam sua estrutura criminosa.
Imagens da operação divulgadas pela PCPR (Polícia Civil do Paraná) mostram a apreensão de uma mala recheada de dinheiro encontrada em um dos cumprimentos de mandado em Londrina. Uma contagem prévia indica que as notas chegam a aproximadamente R$ 500 mil. Outras fotos e vídeos exibem ações com apreensão de armas de fogo e munições, notebooks, celulares e tablets.
As apurações indicam que o grupo movimentou aproximadamente R$ 120 milhões desde 2021, cifra que demonstra a capacidade de infiltração e o nível de organização alcançado pela rede criminosa.
A ação da PCPR conta com o apoio das polícias militares de São Paulo e Santa Catarina e da Polícia Federal, que atua no cumprimento dos mandados no Mato Grosso do Sul. A Polícia Civil paranaense também emprega apoio aéreo com helicóptero e cães de faro nas diligências.
Nos outros estados, há ações em Ponta Porã (MS); Bombinhas e Brusque (SC); e em Ourinhos, Hortolândia e São Paulo (SP).
Desarticulação do grupo
A investigação teve início em abril de 2024, em Jacarezinho (Norte) e, em junho do mesmo ano, foram presos dois homens apontados como líderes do grupo. Eles foram capturados em Balneário Camboriú (SC) e os aparelhos apreendidos foram submetidos a perícia.
O delegado Pedro Cáprio, responsável pela investigação, afirma que a operação representa uma etapa importante do trabalho de longo prazo desenvolvido pela instituição. “O objetivo da operação é desarticular toda a estrutura do grupo, interrompendo a distribuição de drogas, a lavagem de dinheiro e as relações que mantêm o crime organizado ativo”, afirma o delegado.
A PCPR identificou a forma de atuação da organização, concentrada no Norte e no Norte Pioneiro do Paraná. O material apreendido será analisado e deve subsidiar novas fases da investigação e medidas voltadas à responsabilização de todos os envolvidos.
(Atualizado às 11h09)