Policiais cumprem 90 mandados na região de Londrina e mais três estados

Mais de 350 policiais civis estão nas ruas desde a manhã desta terça-feira (21) para cumprir 90 mandados judiciais expedidos no âmbito de uma operação contra organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e corrupção ativa. Iniciada em Jacarezinho, a operação teve cumprimento de ordens judiciais em Londrina, Cambé e Jataizinho, além de Santo Antônio da Platina (Norte), Paranavaí (Noroeste) e nos estados do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e São Paulo.





Publicidade

Publicidade

Entre os mandados expedidos pela Justiça estão 42 de prisão, 48 de busca e apreensão e o sequestro de 11 veículos avaliados em cerca de R$ 1,8 milhão, além de quatro imóveis residenciais, dinheiro em espécie e bloqueio de valores em contas bancárias. As medidas têm como objetivo enfraquecer financeiramente a organização e interromper as conexões que sustentam sua estrutura criminosa.





Imagens da operação divulgadas pela PCPR (Polícia Civil do Paraná) mostram a apreensão de uma mala recheada de dinheiro encontrada em um dos cumprimentos de mandado em Londrina. Uma contagem prévia indica que as notas chegam a aproximadamente R$ 500 mil. Outras fotos e vídeos exibem ações com apreensão de armas de fogo e munições, notebooks, celulares e tablets.

Publicidade





As apurações indicam que o grupo movimentou aproximadamente R$ 120 milhões desde 2021, cifra que demonstra a capacidade de infiltração e o nível de organização alcançado pela rede criminosa.





A ação da PCPR conta com o apoio das polícias militares de São Paulo e Santa Catarina e da Polícia Federal, que atua no cumprimento dos mandados no Mato Grosso do Sul. A Polícia Civil paranaense também emprega apoio aéreo com helicóptero e cães de faro nas diligências.

Publicidade





Nos outros estados, há ações em Ponta Porã (MS); Bombinhas e Brusque (SC); e em Ourinhos, Hortolândia e São Paulo (SP).



