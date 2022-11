Policiais japoneses que investigam homicídio duplo em Sakai estão no Brasil

Três investigadores da Polícia da Província de Osaka, do Japão, chegaram a Brasília na noite de domingo (20), por volta das 21 horas, para entregar documentos para a Polícia Federal do Brasil com os relatórios traduzidos da investigação do duplo homicídio que ocorreu na cidade de Sakai, Osaka.





Eles chegaram em um voo da Gol e, ao desembarcar, nenhum deles conversou com a imprensa. Os investigadores deixaram o aeroporto em um carro que foi designado para buscá-los.



O crime ocorreu entre os dias 20 e 22 de agosto em um conjunto habitacional no bairro de Higashi, e vitimou Manami Aramaki, então com 29 anos, e sua filha Lily, 3, que foram encontradas esfaqueadas no apartamento em que residiam.





A vinda ao Brasil foi motivada pelo fato de que o principal suspeito de ter sido o autor do homicídio é o paranaense Anderson Robson Barbosa, marido de Manami e pai de Lily.

A polícia japonesa já havia colocado ele na relação de procurados em todo o país, por suspeita de assassinato.





Também encaminharam pedido à Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal) para que o suspeito fosse incluído na lista de procurados, no entanto, até o momento, Barbosa não está na relação da difusão vermelha (red notice), cujo caráter é de verdadeiro mandado de captura internacional.





