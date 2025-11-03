Pesquisar

Comemoração

Policiais participam de aniversário de menino em Siqueira Campos

Redação Bonde com PM
03 nov 2025 às 14:57

Divulgação/ PM
Policiais do 2º BPM (Batalhão da Polícia Militar) participaram, no último domingo (2), da comemoração de aniversário de 6 anos do pequeno Vicente, em Siqueira Campos (Norte Pioneiro).


A ação social aconteceu a convite da família e contou com demonstrações do trabalho policial, interação com as crianças e momentos de aprendizado sobre o papel da corporação. Segundo a PM, a presença dos agentes levou alegria e emoção aos convidados, reforçando a aproximação entre a instituição e a comunidade.

De acordo com o comandante do 2º BPM, tenente-coronel Márcio Jaquetti, a iniciativa reflete o compromisso da Polícia Militar com a sociedade, indo além do policiamento ostensivo e atuando também de forma educativa e social.

Siqueira Campos Polícia Militar PM Aniversário
