Policiais participam de aniversário de menino em Siqueira Campos

Policiais do 2º BPM (Batalhão da Polícia Militar) participaram, no último domingo (2), da comemoração de aniversário de 6 anos do pequeno Vicente, em Siqueira Campos (Norte Pioneiro).





A ação social aconteceu a convite da família e contou com demonstrações do trabalho policial, interação com as crianças e momentos de aprendizado sobre o papel da corporação. Segundo a PM, a presença dos agentes levou alegria e emoção aos convidados, reforçando a aproximação entre a instituição e a comunidade.

De acordo com o comandante do 2º BPM, tenente-coronel Márcio Jaquetti, a iniciativa reflete o compromisso da Polícia Militar com a sociedade, indo além do policiamento ostensivo e atuando também de forma educativa e social.