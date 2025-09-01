Policial militar aposentado intervém e impede roubo de veículo em Londrina

A intervenção de um policial militar aposentado impediu uma tentativa de roubo na noite de sábado (30), no bairro Shangri-lá, Zona Oeste de Londrina, por volta das 21h12.
De acordo com a PM (Polícia Militar), uma mulher de 54 anos havia estacionado seu Citroën Xsara Picasso na Rua Lua e, ao tentar sair com o veículo, foi surpreendida por um homem que abriu a porta do carro. O suspeito fez menção de estar armado e anunciou o assalto.
A vítima conseguiu retirar seus netos que estavam no automóvel e começou a pedir socorro. Nesse momento, o policial aposentado, que passava pelo local, percebeu a situação e interveio rapidamente, imobilizando o suspeito e impedindo que o veículo fosse levado.
A PM foi acionada por outras testemunhas. O homem, de 37 anos, foi detido e encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.
BONDE NAS REDES SOCIAIS
Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.
Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.