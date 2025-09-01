Pesquisar

Policial militar aposentado intervém impede roubo de veículo em Londrina

Redação Bonde
01 set 2025 às 11:28

Divulgação/PRE
A intervenção de um policial militar aposentado impediu uma tentativa de roubo na noite de sábado (30), no bairro Shangri-lá, Zona Oeste de Londrina, por volta das 21h12.


De acordo com a PM (Polícia Militar), uma mulher de 54 anos havia estacionado seu Citroën Xsara Picasso na Rua Lua e, ao tentar sair com o veículo, foi surpreendida por um homem que abriu a porta do carro. O suspeito fez menção de estar armado e anunciou o assalto.

A vítima conseguiu retirar seus netos que estavam no automóvel e começou a pedir socorro. Nesse momento, o policial aposentado, que passava pelo local, percebeu a situação e interveio rapidamente, imobilizando o suspeito e impedindo que o veículo fosse levado.


A PM foi acionadapor outras testemunhas. O homem, de 37 anos, foi detido e encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. 

Polícia militar de Londrina Polícia Militar PM roubo shangri-lá Londrina
