Policial militar morre ao colidor moto que pilotava em caminhão na BR 153

O soldado da Polícia Militar Márcio Trajano morreu em um acidente na BR-153, no Norte Pioneiro, na tarde deste sábado (15). Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), Trajano conduzia sua moto de Jacarezinho a Santo Antônio da Platina quando bateu na lateral esquerda de um caminhão que saía do Posto Acaron, no km 31 da rodovia.





Trajano, de 36 anos, sofreu lesões graves e chegou a ser levado para o pronto-socorro em Jacarezinho, mas, não resistiu aos ferimentos. As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.