Polícias apreendem 1,4 tonelada de maconha em Curitiba

A Força Samurai da Polícia Militar do Paraná e a Polícia Federal apreenderam 1.444 quilos de maconha no final da tarde da quinta-feira (26) em um posto de gasolina, no Contorno Leste, região do Tatuquara, em Curitiba. A droga estava em cima de uma carga de azeitona importada, transportada por um caminhão tipo carreta Scânia com placas de Foz do Iguaçu.

De acordo com o comandante do Policiamento da Capital, coronel Jorge Costa Filho, a partir de denúncias anônimas, o grupo Samurai juntamente com a PF, começou um trabalho de monitoramento até chegar à apreensão. "Dois irmãos de 37 e 27 anos foram detidos pela PM, juntamente com a droga, que a princípio tinha como destino a capital paranaense", afirmou Costa.

De acordo com o coronel Costa, quando o caminhão atravessou a fronteira Brasil/Paraguai não estava com a droga, o que indica que foi carregada no Paraná.

O agente da Policia Federal Marcos Koren lembrou que a apreensão de uma tonelada e meia de maconha na capital é um fato muito relevante. "É a maior apreensão na região metropolitana desde que se iniciou essa parceria com a Polícia Militar".