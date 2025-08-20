Polícias apreendem adolescente por homicídio de idoso em Quarto Centenário

Em uma ação conjunta realizada nesta quarta-feira (20), em Quarto Centenário (Noroeste), a Polícia Civil (PCPR) e a Polícia Militar (PMPR) apreenderam um adolescente de 15 anos, suspeito de envolvimento em atos infracionais análogos aos crimes de homicídio, furto e posse ilegal de arma de fogo.

A vítima, um idoso de 83 anos, foi morta com golpes de arma branca. Após o crime, o menor teria furtado objetos pessoais da residência da vítima.

A investigação da PCPR apurou que a mãe do menor trabalhava para a vítima e que a motivação para o crime teria sido uma vingança relacionada a uma situação envolvendo familiares próximos. "Esta situação que teria motivado uma vingança é apurada em outro procedimento que corre em sigilo por envolver menores de idade", explica a delegada da Polícia Civil, Lorena Vieira.

Durante as diligências desta quarta-feira, o adolescente confessou o crime às equipes policiais.

Na residência dele, os agentes localizaram a faca utilizada no crime, dinheiro em espécie, munições, pertences da vítima e um celular.





Os itens apreendidos serão analisados a fim de esclarecer os fatos por completo. O adolescente será encaminhado a um Centro de Socioeducação (Cense).

