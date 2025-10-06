Forças policiais apreendem carga de 77 quilos de maconha em Cambé

A Polícia Federal, a Polícia Militar e a Receita Federal apreenderam uma carga de 77 quilos de maconha em uma ação integrada em Cambé (Região Metropolitana de Londrina) na manhã deste domingo (05). A droga estava escondida em um veículo que trafegava pela BR-369.





A operação contou com apoio da 11ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar), da Companhia de Choque do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e do BPMOA (Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas).





Durante a abordagem do veículo, os agentes encontraram diversos pacotes contendo uma substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 77 quilos do entorpecente. A aeronave do BPMOA prestou apoio aéreo durante toda a ação, orientando as equipes em solo.





Um homem de 46 anos e uma mulher de 45 anos, moradores da cidade de Campinas (SP), foram presos em flagrante e conduzidos para a Delegacia da Polícia Federal em Londrina, onde permanecem à disposição da Justiça.





Segundo informações repassadas pelo casal, eles foram contratados para pegar a droga de Foz do Iguaçu (Oeste) e levar até o município de Campinas.





A operação integra os esforços conjuntos de combate aos crimes de contrabando, descaminho e tráfico de drogas e armas nas rodovias que cortam o Norte do Paraná.

