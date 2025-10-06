Pesquisar

Tráfico de drogas

Forças policiais apreendem carga de 77 quilos de maconha em Cambé

Redação Bonde com PF
06 out 2025 às 08:49

Foto: Divulgação/Polícia Federal
A Polícia Federal, a Polícia Militar e a Receita Federal apreenderam uma carga de 77 quilos de maconha em uma ação integrada em Cambé (Região Metropolitana de Londrina) na manhã deste domingo (05). A droga estava escondida em um veículo que trafegava pela BR-369.


A operação contou com apoio da 11ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar), da Companhia de Choque do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e do BPMOA (Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas).


Durante a abordagem do veículo, os agentes encontraram diversos pacotes contendo uma substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 77 quilos do entorpecente. A aeronave do BPMOA prestou apoio aéreo durante toda a ação, orientando as equipes em solo. 


Um homem de 46 anos e uma mulher de 45 anos, moradores da cidade de Campinas (SP), foram presos em flagrante e conduzidos para a Delegacia da Polícia Federal em Londrina, onde permanecem à disposição da Justiça. 


Segundo informações repassadas pelo casal, eles foram contratados para pegar a droga de Foz do Iguaçu (Oeste) e levar até o município de Campinas. 


A operação integra os esforços conjuntos de combate aos crimes de contrabando, descaminho e tráfico de drogas e armas nas rodovias que cortam o Norte do Paraná.

