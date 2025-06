Polícias prendem suspeito por estuprar e roubar casal de idosos em Santo Antônio da Platina

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) junto com a PM (Polícia Militar) prendeu, na manhã desta quarta-feira (11), um homem, 38, suspeito de roubar e estuprar um casal de idosos na zona rural de Santo Antônio da Platina (Norte Pioneiro).





O crime ocorreu na última segunda-feira (9), quando o indivíduo, portando arma de fogo, teria invadido a residência do casal, de 72 e 62 anos, e anunciado o assalto. O criminoso teria amarrado as vítimas e levado a mulher até um dos quartos, onde cometeu o estupro - constantemente ameçando-a. Além do abuso, o homem levou a quantia de R$ 900, em espécie.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Segundo o delegado da PCPR, Rafael Pereira, o crime durou cerca de uma hora e o homem deixou o local a pé, após proferir novas ameaças de morte.





“Nas proximidades do local do crime, os policiais identificaram outra chácara onde, conforme denúncias, estaria escondido um foragido do Estado de São Paulo, beneficiado pela “saidinha” e cumprindo pena por homicídio” completou.

Publicidade





Em uma primeira tentativa, o suspeito não foi localizado. No entanto, munições foram apreendidas na residência. Na manhã desta quarta-feira (11), uma nova operação foi deflagrada e o suspeito foi localizado escondido em uma construção abandonada.





Durante a abordagem, os policiais apreenderam com ele R$ 550 em espécie, valor compatível com parte do montante roubado das vítimas.

Publicidade





Na delegacia, o suspeito negou os fatos e recusou-se a fornecer material genético para confronto pericial com o material colhido da vítima. Ainda assim, foi reconhecido, por meio de registros fotográficos.





O dinheiro apreendido também foi identificado como sendo o valor subtraído, sacado anteriormente em cédulas de alto valor. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário. O caso segue sob investigação, com análise pericial em andamento e novas diligências em curso.