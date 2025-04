Porteiros são esfaqueados e agressor é morto durante perseguição na Zona Leste de Londrina

Dois porteiros de dois condomínios diferentes foram esfaqueados por um homem, por volta das 10h desta quarta-feira (30) no Acquaville, Zona Leste de Londrina. De acordo com informações repassadas pela PM (Polícia Militar), o motivo da discussão inicial seria o furto de um telefone celular praticado por um menor de idade, que foi defendido pelo seu irmão mais velho, morto após reagir abordagem policial.





Segundo o aspirante Nilton Serafim, do 5º Batalhão da PM, a polícia, inicialmente, foi solicitada para atender uma ocorrência de agressão no local envolvendo moradores. "Segundo os denunciantes, ocorreu um desentendimento e fomos fazer a verificação. No local, foi-nos repassado que dois indivíduos, moradores do condomínio, haviam agredido o porteiro do local e acabaram o esfaqueando no rosto", relata.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Após a briga, os dois envolvidos tentaram fugir do local e se esconder em um condomínio vizinho, porém foram impedidos de entrar por um outro porteiro, que também foi esfaqueado no rosto. A equipe policial, então, tentou abordar o agressor e ele entrou em um milharal próximo, enquanto o menor de idade conseguiu fugir.

Publicidade





A PM contou com a ajuda de helicópteros e drones do BPMOA (Batalhão de Polícia Militar Operações Aéreas) para localizar o maior de idade na plantação, que, alguns minutos depois, foi encontrado por um agente. Não aceitando a abordagem, ele entrou em luta corporal e foi baleado, morrendo no local. O menor de idade tentou voltar para o condomínio e foi apreendido e levado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil.





Os dois porteiros atingidos no rosto foram encaminhados para o atendimento médico e, a princípio, não correm risco de vida.