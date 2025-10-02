PR-444 é liberada após 23 horas de bloqueio devido a tombamento em Arapongas

Um caminhão que transportava ácido propiônico tombou na tarde desta quarta-feira (1º) no km 19 da PR-444, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), provocando o bloqueio total da rodovia nos dois sentidos. O acidente aconteceu por volta das 14h15 e mobilizou equipes da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), Corpo de Bombeiros e técnicos ambientais devido ao risco oferecido pela carga. A rodovia só foi liberada às 13h desta quinta-feira (2).





O veículo Volvo/FH 460, com placas de Arapongas, tracionava um semirreboque SR/Random de Santos (SP) quando, por motivos ainda não esclarecidos, tombou no trecho que liga Arapongas a Mandaguari (Noroeste). O condutor, de 64 anos, ficou ferido e foi encaminhado ao hospital de Arapongas pelo Siate. Devido ao atendimento médico, o teste do etilômetro não foi feito no local.

Por se tratar de um produto perigoso, as equipes de emergência optaram pelo bloqueio total da rodovia até que uma avaliação técnica da carga e do solo fosse feita. A análise estava prevista para as 20h, quando seria definida a possibilidade de liberação do trecho.





A PRE recomendou rotas alternativas aos motoristas para evitar congestionamentos. Para deslocar de Arapongas a Maringá, a orientação foi seguir pela BR-369 em direção a Apucarana (Centro-Norte). Já para quem saía de Mandaguari com destino a Londrina, a recomendação era utilizar a BR-376 passando por Jandaia do Sul.

O caminhão transportava ácido propiônico, substância química corrosiva e inflamável usada na indústria química e alimentícia. O tombamento exigiu cuidados especiais na remoção da carga e limpeza da pista para evitar contaminações.



