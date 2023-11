PR: criança morre após ser atingida por disparo acidental de espingarda de pressão

Um menino de 7 anos morreu após ser atingido por um disparo acidental de espingarda de pressão. O caso aconteceu em Guarapuava (Centro-sul), no último sábado (4). De acordo com a PM (Polícia Militar), um homem relatou que uma adolescente e a criança “estavam brincando com sua espingarda de pressão, sob sua supervisão”, quando o acidente aconteceu.





O boletim de ocorrência indica que a adolescente “apontou a espingarda, achando que estava travada, na direção da criança” e ocorreu o disparo acidental. O menino estava em cima de um muro e caiu após ser atingido na região do tórax.

Desacordada, a criança foi levada às pressas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Trianon, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento.





Em contato com a adolescente, ela confirmou à PM a versão apresentada pelo homem, e também reconheceu a espingarda apresentada como sendo a usada por ela ao atingir a vítima, segundo o boletim de ocorrência.





A PCPR (Polícia Civil do Paraná) informou que instaurou um inquérito para investigar o caso. Também, aguarda os laudos periciais. “Na ocasião do fato, uma criança foi atingida por disparos de arma de fogo efetuados por uma adolescente, de 17. Conforme apurado, o calibre da arma é 5.5 de pressão. A princípio, o tiro foi acidental”, diz em nota a PCPR, que acrescenta que o homem foi ouvido e liberado. “A relação de parentesco entre os envolvidos está sendo apurada”.