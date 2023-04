PRE flagra quase mil veículos trafegando acima do excesso de velocidade na PR-445

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) flagrou 978 veículos trafegando acima da velocidade permitida durante a operação Tiradentes. Os quase mil veículos foram flagrados apenas na sexta-feira (21), feriado de Tiradentes. Todos estavam na rodovia PR-445, em Londrina.





Conforme a PRE, um dos carros estava trafegando na rodovia a 143 quilômetros por hora em um local onde a velocidade permitida é de 70 quilômetros por hora. Entre as 7h e 13h, 121 veículos foram flagrados. Das 13h às 18h, 857 veículos acima da velocidade permitida na via.

“A PRE insiste em alertar os motoristas que respeitem o limite de velocidade das rodoviais estaduais afim de evitar acidentes. A operação se estende por toda malha viária do Paraná com foco nas fiscalizações de trânsito e combate ao crime”, destacou a corporação, em nota.





De acordo com a legislação de trânsito, são três valores para multa por excesso de velocidade. Para até 20% acima do limite permitido são R$ 130,16; de 20% até 50% acima do limite permitido R$ 195,23; e acima de 50% do limite permitido R$ 880,41.





A operação da Polícia Rodoviária Estadual começou na quinta-feira (20) e segue até segunda-feira (24).