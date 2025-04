PRE prende dupla armada em carro clonado durante operação de reforço para ExpoLondrina

Dois homens, de 19 e 21 anos, foram presos na PR-323, na região de Londrina, na noite de terça-feira (8), após serem flagrados com um veículo clonado e uma arma de fogo.





Durante operação de reforço no entorno da ExpoLondrina, a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) abordou um HB20 que fez uma freagem brusca. No interior do carro, foi encontrada uma pistola .380 carregada com sete munições, escondida sob o tapete do carona. O veículo apresentava sinais identificadores adulterados.





Os suspeitos confessaram que pretendiam cometer um roubo de carga em Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina). Ambos foram encaminhados à Delegacia de Bela Vista do Paraíso (Região Metropolitana de Londrina).