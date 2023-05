Preso autor de homicídio no interior do Paraná; vídeo flagrou ação

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu, na manhã desta quinta-feira (4), o autor de um homicídio ocorrido no dia 23 de abril no município de Guarapuava, no Centro-Sul do Paraná. O crime ocorreu em um bar da cidade e teve como vítima um homem de 32 anos, que foi alvejado por cinco disparos.





A 14ª SDP (Subdivisão Policial), em nota à imprensa, aponta que houve uma desavença entre uma mulher, que é filha do autor dos disparos, e seu marido. “[...] sendo que o autor acabou por não aceitar as ações deste e após uma discussão com a vítima no bar, acabou matando-a”, aponta a polícia.

Publicidade

Publicidade





Em uma nota divulgada no dia 24 de abril, a 14ª SDP afirmou que “a filha do autor já teve várias medidas protetivas contra a vítima, retirando todas elas posteriormente”.





O mandado de prisão foi cumprido nesta quinta-feira e a arma do crime foi apreendida. O acusado do crime, um homem de 60 anos, foi detido em casa e não resistiu à abordagem. A prisão é preventiva e ele foi levado para o setor de carceragem temporária do Deppen (Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná).





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.