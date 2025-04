Preso foragido há mais de dez anos por estupro de vulnerável em Mandaguaçu

A PCPR (Polícia Civil do Paraná), em conjunto com a PM (Polícia Militar), prendeu um homem de 65 anos que estava foragido da Justiça há mais de 10 anos por praticar o crime de estupro de vulnerável contra uma criança. A captura aconteceu no sábado (15), em Mandaguaçu (Norte).





As investigações tiveram início após um pedido de captura feito pela Polícia Federal do Rio Grande do Sul, informando que o condenado estava se evadindo do cumprimento da pena e que atualmente estaria residindo na zona rural de Mandaguaçu.

“Com o recebimento das informações, as equipes policiais passaram a buscar informações sobre o indivíduo, tendo êxito em localizá-lo após dez dias de trabalhos”, explica o delegado da PCPR Alysson Tinoco.





O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário e agora cumpre a pena de 15 anos de reclusão pelos atos praticados.