Preso suspeito de atentado a tiros no Centro de Curitiba

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) e a PMPR (Polícia Militar do Paraná) prenderam em flagrante na sexta-feira (1º) um homem de 29 anos suspeito de efetuar disparos de arma de fogo no Centro de Curitiba.





O crime ocorreu por volta das 13h do mesmo dia, na rua Alfredo Bufren, esquina com a rua Riachuelo, conforme a PCPR. Dois homens em um veículo passaram pelo endereço fazendo diversos disparos, que deixaram quatro pessoas feridas.

A PCPR e a PMPR iniciaram as diligências, que resultaram na prisão de um dos atiradores. Investigações preliminares apontam que a motivação do crime está relacionada à disputa pelo tráfico de drogas na região. O suspeito ainda é investigado por envolvimento em um homicídio em agosto deste ano.





O homem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e transferido à custódia da Polícia Penal do Paraná, onde permanecerá à disposição da Justiça.





