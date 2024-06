Preso suspeito de estuprar mulher na frente da filha em Curitiba

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Polícia Civil do Paraná (PCPR) prenderam na madrugada deste domingo (2) um homem suspeito de estuprar uma mulher em Curitiba.



Segundo a PCPR, o crime ocorreu em 14 de maio no bairro Tatuquara, em Curitiba. O carro da vítima quebrou e o homem, de 49 anos, a abordou com uma faca. A mulher, de 30 anos, estava com a filha, de 12 anos, que testemunhou o estupro.



Suspeito foi preso dirigindo um caminhão. O homem estava sendo procurado quando os policiais o prenderam na unidade da PRF em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, na madrugada deste domingo (2).



O homem já havia sido condenado por estupro e cumpria pena em regime aberto. A polícia não divulgou o nome do suspeito.