Presos os assassinos de família em São José dos Pinhais

Policiais da delegacia de São José dos Pinhais prenderam neste final de semana os dois acusados de serem os assassinos de Marilizia Kraemer Picolo (46) e sua filha Jéssica Picolo (13). Um dos suspeitos – um adolescente – confessou o crime, apontou a participação do outro homem e contou como tudo aconteceu em detalhes. Já o outro, um homem de 36 anos, oriundo de São Paulo com passagem na polícia por roubo, afirma não ter participação.

Segundo o delegado São José dos Pinhais, Osmar Dechiche, os dois acusados estavam trabalhando na construção de casas em um condomínio de chácaras a 2 km do pesque-pague de propriedade da família das vítimas. "Eles estavam freqüentando o bar do pesque-pague há cerca de um mês e já conheciam a rotina do proprietário", completa Dechiche.

No sábado (17), os dois rapazes decidiram assaltar o estabelecimento, conforme depoimento do adolescente. Como sabiam que o pai de Jéssica fechava o pesque-pague todos os dias às 19 horas e ia buscar sua filha mais velha em um distrito próximo de São José em seguida, decidiram esperar que ele saísse para depois invadir a residência da família e dar voz de assalto.

De acordo com o adolescente, seu comparsa entrou na casa portando uma faca e tentou render Marilizia, que reagiu. O homem deu uma facada no pescoço da vítima, que morreu na hora. Em seguida, Jéssica foi rendida e obrigada a levar os dois até o bar do pesque-pague. Quando eles abriram o caixa roubaram a quantia de R$ 60. "O adolescente disse que achavam que iam encontrar cerca de R$ 5 mil reais", esclareceu o delegado. O acusado afirmou que depois do assalto levaram a menina até o local em que estavam trabalhando, a 2 km do pesque-pague e a mataram com medo de represália, já que a menina conhecia os dois.

O garoto acusado de cometer o crime foi reconhecido por uma testemunha. Ele e o outro homem foram encontrados no local em que estavam trabalhando por volta das 11 horas de domingo. O menino foi encaminhado para o Ministério Público que irá mandá-lo para o Serviço de Atendimento Social. Já o homem de 36 anos está detido em São José dos Pinhais e será encaminhado para o Centro de Triagem de Piraquara. Eles irão responder pelo crime de latrocínio.





Achado

O corpo de Jéssica foi encontrado na tarde desta segunda-feira por um parente que ajudava nas buscas em um poço perto da construção em que os dois acusados estavam trabalhando. Ela tinha marcas de estrangulamento e facadas no pescoço. Inicialmente, o adolescente apreendido pela polícia indicou o local errado onde o corpo da menina havia sido escondido (com Agência Estadual de Notícias).