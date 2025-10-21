PRF apreende 1,4 tonelada de maconha em carreta na BR-369, em Ubiratã

Uma carreta bitrem carregada com aproximadamente 1,4 tonelada de maconha foi apreendida pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) no início da tarde desta terça-feira (21), na BR-369, em Ubiratã (Centro-oeste).





Durante a fiscalização do veículo, os policiais localizaram, escondidos entre a carga, diversos tabletes de maconha, além de aparelhos celulares e garrafas de vinho de origem estrangeira.

O motorista, um homem de 36 anos, informou que a carreta teria como destino a região Nordeste do país.

Diante dos fatos, o veículo e o condutor foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Cascavel (Oeste), onde será realizada a pesagem oficial da droga e a contagem exata dos demais produtos apreendidos.