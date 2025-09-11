PRF apreende 1,6 tonelada de maconha em Arapongas

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 1.602 quilos de maconha e prendeu um homem de 34 anos na manhã desta quinta-feira (11), em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina). O flagrante ocorreu na BR-369 durante uma fiscalização de rotina dos agentes.





Segundo a corporação, os policiais abordaram um caminhão e, ao se aproximarem, sentiram um forte odor característico da maconha. Durante a fiscalização, os agentes constataram que o motorista não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Ao removerem a lona que cobria a carga, os agentes encontraram diversos fardos de maconha escondidos entre sacas de fécula de mandioca. O motorista, morador de Toledo (Oeste), disse que pegou a droga na região de fronteira com o Paraguai e a entregaria na cidade de Cambé (Região Metropolitana de Londrina).





O veículo, a droga e o motorista foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Arapongas para os procedimentos cabíveis.

Publicidade









BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.



