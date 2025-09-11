Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Droga seria entregue em Cambé

PRF apreende 1,6 tonelada de maconha em Arapongas

Redação Bonde com PRF
11 set 2025 às 09:26

Compartilhar notícia

Foto: Divulgação/PRF
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 1.602 quilos de maconha e prendeu um homem de 34 anos na manhã desta quinta-feira (11), em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina). O flagrante ocorreu na BR-369 durante uma fiscalização de rotina dos agentes.


Segundo a corporação, os policiais abordaram um caminhão e, ao se aproximarem, sentiram um forte odor característico da maconha. Durante a fiscalização, os agentes constataram que o motorista não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Ao removerem a lona que cobria a carga, os agentes encontraram diversos fardos de maconha escondidos entre sacas de fécula de mandioca. O motorista, morador de Toledo (Oeste), disse que pegou a droga na região de fronteira com o Paraguai e a entregaria na cidade de Cambé (Região Metropolitana de Londrina).


O veículo, a droga e o motorista foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Arapongas para os procedimentos cabíveis.

Publicidade



BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.


prf Apreensão Apreensão droga apreensão maconha Arapongas Cambé preso em flagrante
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas