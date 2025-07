PRF apreende 138 kg de agrotóxicos e 14 mil maços de cigarros em Paiçandu

Na manhã desta terça-feira (8), a equipe PRF abordou um veículo CHEV/SPIN de cor branca na PR-323, em Paiçandu (Região Metropolitana de Maringá) e encontrou no veículo cigarros paraguaios e agrotóxicos contrabandeados do Paraguai.





A equipe constatou que as mercadorias estavam acondicionadas no porta-malas, no espaço do banco traseiro - que foi retirado pra que a capacidade de carga fosse aumentada - e banco dianteiro do passageiro.





O condutor, um homem de 35 anos, morador de Jesuítas , alegou que pegou o veículo carregado na cidade de Terra Roxa e que entregaria em Paiçandu, e que receberia certa quantia pelo serviço.

O veículo com as mercadorias foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal. O condutor recebeu voz de prisão pelo crime, em tese, de Contrabando, e foi conduzido à Polícia Federal de Maringá.





