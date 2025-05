PRF apreende 201 kg de maconha em veículo com registro de furto em Campo Mourão

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, por volta das 11h desta segunda-feira (5), na BR 369 em Campo Mourão (Centro-Oeste), 201 kg de maconha dentro de um veículo VW/Gol com características suspeitas no pátio de um posto de combustíveis às margens da rodovia.





Na loja de conveniência, os agentes identificaram o condutor do veículo. Além dos entorpecentes, os policiais também constataram que as placas eram falsas e as verdadeiras remetiam a um veículo com registro de furto.

O condutor foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Campo Mourão. Em tese, ele responderá pelos crimes de tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.