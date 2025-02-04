PRF apreende 40 kg de cocaína em compartimento falso de carro na região de Maringá

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na manhã desta terça-feira (4), 40,2 kg de cocaína em um compartimento falso de um carro, na BR-376, em Mandaguari (Região Metropolitana de Maringá).





Na ação, os policiais abordaram um veículo VW/Fox Connect Mb, cor cinza, visando o combate aos crimes de descaminho. O condutor obedeceu prontamente à ordem de parada. Inicialmente, foram encontrados diversos brinquedos no interior do veículo. O motorista, um homem de 51 anos, alegou que a documentação estava com seu patrão e foi convidado a se dirigir ao posto da PRF devido ao tempo chuvoso.

Na Unidade Operacional da PRF em Mandaguari, uma fiscalização minuciosa revelou uma estrutura oculta atrás do painel do veículo, onde foi encontrada uma grande quantidade de tabletes contendo pasta base de cocaína. O condutor afirmou desconhecer a procedência da droga. Com ele também foram apreendidos R$ 2.949,00 em espécie.





Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor, que foi conduzido, junto com o veículo e as drogas, à Delegacia de Polícia Civil em Mandaguari.



