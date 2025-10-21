PRF apreende 488kg de maconha em veículo conduzido por adolescente na BR-369

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) deu voz de abordagem, nesta segunda-feira (20), a um veículo VW/Polo, conduzido por um adolescente de 16 anos, na BR-369, perímetro urbano de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina). O menor de idade estava acompanhado por um passageiro de 18 anos.





Após receber a voz de abordagem o menor, que é morador de Toledo (Oeste), parou o veículo e informou aos policiais que transportava a carga ilícita.

No interior do automóvel foram localizados diversos tabletes de maconha, que, de acordo com os envolvidos, seriam entregues em Arapongas. Veículo, drogas e os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil em Arapongas.