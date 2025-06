PRF apreende caminhonete roubada com quase uma tonelada de maconha em Paiçandu

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na manhã desta quarta-feira (25), aproximadamente 965 kg de maconha em uma caminhonete roubada na região de Paiçandu (Região Metropolitana de Maringá). A ação aconteceu após uma tentativa de abordagem na PR-323, entre os municípios de Água Boa e Doutor Camargo.

Ao receber ordem de parada, o condutor do veículo Nissan Frontier, desobedeceu e fugiu. Após cerca de três quilômetros de acompanhamento tático, o motorista abandonou o veículo em uma lavoura de milho e fugiu a pé, não sendo localizado até o encerramento da ocorrência.





Durante a fiscalização, os policiais constataram que o veículo era clonado e possuía registro de roubo na cidade do Rio de Janeiro em 14 de fevereiro. A caminhonete estava completamente carregada com fardos de maconha, inclusive no interior dos bancos.





A droga e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Paiçandu. A ocorrência resultou na apreensão de 965,480 kg de maconha, além da recuperação de um veículo roubado.