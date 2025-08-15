PRF apreende carga de celulares avaliada em mais de R$ 300 mil em Campo Mourão

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na manhã desta sexta-feira (15) 200 aparelhos celulares que estavam escondidos no interior dos bancos de uma camionete. A abordagem ocorreu na Unidade Operacional da PRF em Campo Mourão (Centro-Oeste), na BR-369.





Durante a fiscalização, os policiais localizaram os eletrônicos, avaliados em mais de R$ 300 mil, ocultos nos assentos do veículo. O motorista informou que a carga tinha como destino a cidade de Goiânia (GO).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O homem foi preso em flagrante pelo crime de descaminho. Ele, junto com a mercadoria, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Maringá.









BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.







