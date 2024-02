PRF apreende carga de celulares de origem estrangeira em Londrina

Uma equipe da PRF (Polícia Roviária Federal) apreendeu 50 celulares de origem estrangeira sem nenhuma documentação nesta sexta-feira (2), em Londrina, na BR 369, próximo ao Parque Ney Braga.





O caso aconteceu, segundo a PRF, após um Honda Civic ser abordado durante a fiscalização da via. Ao abrir o porta malas do veículo, os policiais acharam duas caixas e uma mochila com os aparelhos.





Ao serem questionados, o motorista e o passageiro informaram que estavam levando a mercadoria de Foz do Iguaçu para o Rio de Janeiro. Segundo a PRF, a ocorrência foi encaminhada para a Receita Federal de Londrina para os procedimentos cabíveis.