PRF apreende carga de cigarros contrabandeados após perseguição na BR-369

Um acompanhamento tático na manhã desta sexta-feira (12) resultou na apreensão de uma carga de cigarros contrabandeados na região de Campo Mourão (Centro-Oeste). A ação, conduzida pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), começou na BR-369 e terminou com os suspeitos abandonando o veículo e fugindo a pé.





Por volta das 8h20, uma equipe da PRF que fiscalizava no km 349 da rodovia, em frente à Unidade Operacional de Campo Mourão, deu ordem de parada a um Renault/Logan de cor prata. O motorista, no entanto, ignorou a sinalização e fugiu em alta velocidade.

Os policiais iniciaram um acompanhamento tático, mas perderam o veículo de vista. A equipe o localizou novamente já nas proximidades da cidade de Peabiru, onde uma nova tentativa de abordagem foi feita com sinais sonoros e luminosos. Mais uma vez, o motorista não obedeceu e continuou a fuga.





O acompanhamento seguiu até que o veículo entrou em uma estrada de terra. Em seguida, os ocupantes abandonaram o carro e se embrenharam em uma área de mata densa. Apesar das buscas realizadas pela equipe da PRF, os suspeitos não foram encontrados.

Ao vistoriar o veículo, os policiais encontraram uma grande quantidade de cigarros contrabandeados. A contagem preliminar aponta para cerca de 4 mil maços, mas a quantidade exata será confirmada pela Receita Federal. A ocorrência foi classificada como contrabando e o veículo, junto com a carga, foi encaminhado para a Receita Federal em Maringá (Noroeste) para os procedimentos legais.





