PRF apreende no Paraná nova maconha 'gourmet' que custa R$ 200 por grama

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na manhã desta terça (11), 145 quilos de maconha em três carros diferentes na região Oeste do Paraná. Em um deles, a droga recebia tratamentos que potencializa e encarece o poduto, que pode chegar a R$ 200 o grama.





Essa é uma das primeiras apreensões da droga feita pela PRF.

Durante operação de combate ao crime, policiais rodoviários fiscalizaram três carros na BR-277, em Lindoeste. No primeiro carro, uma Duster, foram encontrados 61,6 quilos de maconha; no segundo, um Uno, mais 78,3 quilos; e no terceiro, um Palio, 5,2 quilos da maconha do tipo "gourmet". Os três motoristas foram presos.





A maconha "gourmet" é também conhecida por "ice" ou "dry" e se trata de uma variação mais potente da droga, utilizando-se gelo e água, daí o nome "ice"- gelo, em inglês. Segundo o detido, a droga mira uma parcela de usuários elitizados. Alguns componentes químicos também podem ser adicionados, ampliando ainda mais os efeitos da droga.