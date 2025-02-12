Pesquisar

PRF apreende no Paraná oliveiras argentinas importadas irregularmente

Redação Bonde com PRF
12 fev 2025 às 16:00

Divulgação/PRF
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na manhã desta quarta (12), cinco oliveiras argentinas com suspeita de irregularidades na importação. Os espécimes, adultos, eram transportados em um caminhão que foi abordado em Vitorino (Sudoeste).


A documentação apresentada pelo motorista informava que as árvores teriam saído de Encantado (RS), com destino a Várzea Grande (MT). A abordagem se deu em razão da situação incomum, já que o transporte de oliveiras não é usual nessa região.

Diante dos indícios de irregularidades envolvendo a importação e o transporte das oliveiras, a carga foi encaminhada para a Receita Federal, que deve instaurar procedimento administrativo para apurar as irregularidades. Dependendo do caso, pode gerar até o perdimento da carga e do veículo. Até a decisão final, as oliveiras permanecerão depositadas na Receita.


Confira imagens do momento da inspeção da carga.


transporte plantio de árvores Argentina Apreensão
