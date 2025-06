PRF apreende quase oito toneladas de maconha em Cambé

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na tarde de domingo (1), 7,7 toneladas de maconha transportadas em um caminhão na BR-369, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina). A droga estava escondida sob uma falsa carga de carne suína. O motorista, de 48 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.





Policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao motorista de um caminhão frigorífico, que demorou a parar o veículo mesmo havendo local apropriado. Ao ser abordado, alegou estar transportando carne suína, com origem em Medianeira (Oeste) e destino a São Caetano do Sul (SP). No entanto, a documentação apresentava inconsistências e indícios de falsificação.

Segundo os policiais, quando o compartimento da carga foi aberto, o motorista fugiu correndo pela rodovia, cruzando as pistas em meio ao tráfego. Após cerca de um quilômetro de perseguição a pé e com uso da viatura, ele foi contido e algemado. Durante a vistoria, foram encontrados inúmeros fardos de maconha, que após pesagem totalizaram 7.770 quilos, a maior apreensão da droga feita pela PRF no Paraná em 2025. Com essa apreensão, a PRF contabiliza mais de 100 toneladas da droga apreendida no estado.





O preso afirmou à PRF ter carregado o veículo em Cascavel (Oeste) e que desconhecia o conteúdo ilícito. O preso, junto com a droga, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil em Londrina.