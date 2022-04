PRF apreende R$ 17 milhões em cocaína em Mauá da Serra

Cerca de 90 kg de cocaína foram apreendidos pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Mauá da Serra (Norte do Paraná), na tarde desta quarta-feira (13). A droga estava escondida no fundo falso de um veículo do modelo Audi Q3. O motorista foi preso em flagrante.

Por volta do meio-dia, policiais rodoviários abordaram o homem de 37 anos, que conduzia o veículo suspeito, vindo do Mato Grosso do Sul, na BR-376. Durante a vistoria, foram encontrados, embaixo do assoalho, 96,2 quilos de cocaína pura, indicada pelo narcoteste, feito no local.



Diante dos fatos, o homem foi detido e encaminhado à Polícia Civil, em Marilândia do Sul (Norte do Paraná). Segundo a PRF, as drogas foram avaliadas em R$ 17,3 milhões.