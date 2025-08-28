PRF apreende veículo carregado de maconha em Cornélio Procópio

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu um veículo na BR-369, em Cornélio Procópio (Norte Pioneiro), carregado com drogas na noite desta quarta-feira (27).





Após a abordagem do veículo, os agentes encontraram cerca de 80 quilos de maconha escondidos em tabletes no porta-malas do carro. O condutor disse que pegou a droga na cidade de Maringá (Noroeste) e que levaria até Andirá (Norte Pioneiro). A partir daí, ele teria mais informações sobre o 'novo destino'.

O homem também contou aos policiais que receberia R$ 2 mil e o valor do combustível gasto para fazer o transporte da droga.

O condutor foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhada para a delegacia de Cornélio Procópio.

