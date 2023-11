PRF constata aumento de 607% de veículos em excesso de velocidade no feriado prolongado

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) encerrou, neste domingo (5), a Operação Finados 2023 no Paraná. Neste ano, durante os cinco dias de operação, que teve início no dia 1º, a PRF direcionou esforços para combater infrações de trânsito que são responsáveis por potencializar a mortalidade no trânsito: ultrapassagens em locais proibidos e excesso de velocidade.





Durante as fiscalizações, 654 motoristas foram flagrados ultrapassando em locais proibidos - mais de cinco flagrantes por hora. As autuações representam um aumento de 64%, em comparação com o mesmo período de 2022.

Publicidade

Publicidade





Nas fiscalizações de excesso de velocidade, com a utilização de radares móveis, foram flagrados 4.172 veículos circulando em velocidade superior à permitida - sendo 687 em 2022. O aumento de mais de seis vezes, deve-se ao direcionamento de recursos com o objetivo de redução de mortes, tendo sido aumentadas as horas de fiscalização com o equipamento em quase 300%. Classificada pelo Código de Trânsito Brasileiro como infração gravíssima, os motoristas estão sujeitos a uma multa de R$ 880,41, além da suspensão da CNH.