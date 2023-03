PRF do Paraná tem novo superintendente a partir desta segunda-feira

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) do Paraná passa a contar com um novo superintendente a partir desta segunda-feira (13). Policial rodoviário federal há dez anos, Fernando César Oliveira, 43, é graduado em jornalismo pela UFPR (Universidade Federal do Paraná) e especialista em Comunicação Política pelo Departamento de Ciências Sociais, também da UFPR.





Sua designação foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda.

Durante metade de sua carreira profissional na PRF, trabalhou diretamente na escala operacional, em postos policiais da região de Curitiba e litoral.





Nos últimos três anos, atuou no trecho da BR-116 entre Curitiba e a divisa com o estado de São Paulo.

Na área administrativa, foi chefe do Núcleo de Comunicação Social da PRF no Paraná, de 2017 a 2020.





Antes de ingressar na PRF, foi repórter da Agência Brasil, jornalista concursado na UFPR e assessor de imprensa em entidades sindicais, no Congresso Nacional e na Câmara Municipal de Curitiba, entre outros órgãos.





Fez parte da direção do Sindijor (Sindicato dos Jornalistas Profissionais) do Paraná. Exerceu ainda o cargo de agente municipal de trânsito, em Curitiba.