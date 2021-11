PRF e PF fazem maior apreensão de cocaína no Paraná em ação integrada

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação integrada com a Polícia Federal (PF) no âmbito da Missão Redentor, apreendeu mais 966 quilos de cocaína, na tarde dessa quinta (18), em Marialva (PR), na região norte do estado. Essa é a maior apreensão de cocaína da história da PRF no Paraná. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Por volta das 13h, uma equipe da PRF localizou um caminhão suspeito estacionado no pátio de um posto de combustíveis na BR-376. Continua depois da publicidade Continua depois da publicidade



Através da expertise e das técnicas policiais foi localizado um fundo falso no teto do baú. Com o auxilio do Corpo de Bombeiros de Maringá (PR) o compartimento foi aberto.

No seu interior haviam centenas de tabletes de cocaína que após pesagem totalizaram 966 quilos da droga.

Ocorrência será encaminhada para a Polícia Federal de Maringá (PR). Continua depois da publicidade

'Missão Redentor', da Polícia Federal